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عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان

منذ 14 ثانية
عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان

 

مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان


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