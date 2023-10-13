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16:55
عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان
16:49
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
16:46
أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة
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القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
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أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة
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يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة
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عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان
منذ 14 ثانية
مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان
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24 ساعة
16:49
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
16:46
أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة
16:42
استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة
16:16
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
15:56
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور
15:09
الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية
15:03
“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
15:00
أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة
14:36
يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة
14:14
الدفاع المدني يقدم المساعدة الطبية للقيادي الاسلامي حمزة منصور
14:08
شاهد بالصور جهود كبيرة يقدمها الامن العام للمحافظة على امن المسيرات
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أبو عبيدة : العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن