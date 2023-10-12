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أخر المستجدات
20:55
عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس
20:47
وزير الخارجية يجري اتصالات عربية ودولية استكمالا لجهود وقف التصعيد على غزة
20:31
البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة
20:24
نتنياهو: السابع من أكتوبر الأفظع على الشعب اليهودي منذ المحرقة النازية
20:13
المبيضين يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو بسبب حرب غزة
20:07
بريطانيا: سفينتان حربيتان وطلعات جوية لدعم إسرائيل
19:54
مطالبات بتعديل البيان الختامي لجامعة الدول العربية حول فلسطين
19:44
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ”فشل لا يغتفر”
19:37
فرنسا وألمانيا والنمسا تحظر المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين
19:35
عشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)
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عربي دولي
عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس
منذ 5 ثواني
عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس
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24 ساعة
20:47
وزير الخارجية يجري اتصالات عربية ودولية استكمالا لجهود وقف التصعيد على غزة
20:31
البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة
20:24
نتنياهو: السابع من أكتوبر الأفظع على الشعب اليهودي منذ المحرقة النازية
20:13
المبيضين يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو بسبب حرب غزة
20:07
بريطانيا: سفينتان حربيتان وطلعات جوية لدعم إسرائيل
19:54
مطالبات بتعديل البيان الختامي لجامعة الدول العربية حول فلسطين
19:44
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ”فشل لا يغتفر”
19:37
فرنسا وألمانيا والنمسا تحظر المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين
19:35
عشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)
19:26
هذه الدول العربية التي طالبت بتغير هذه الفقرة من البيان الختامي لجامعة الدول العربية
19:17
الملك يحذر من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان غزة
19:12
الأمين العام لحزب إرادة يهنئ عضوي الحزب عبيدات وعضيبات
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن