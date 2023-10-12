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عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس

منذ 5 ثواني
عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس

عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس

 


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