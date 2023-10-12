المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:فاز النائب عبدالرحيم المعايعة بانتخابات النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأغلبية 68 صوتا، متفوقا على منافسه جعفر الربابعة الذي حصل على 50 صوتا.

وكان انتقل النائبان عبدالرحيم المعايعة وجعفر الربابعة إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصولهما على أعلى الأصوات بين المترشحين الخمس.

وحصل المعايعة في الجولة الاولى على 43 صوتا، فيما حصل الربابعة على 22 صوتا.

وحصل النواب علي الطراونة 20 صوتا، محمد السعودي 15 صوتا، أحمد الخلايلة 10 أصوات.

وكان شرع مجلس النواب اليوم الخميس بانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد أن انتخب أمس الاربعاء أحمد الصفدي رئيسا.

وتنافس على موقع النائب الأول 5 نواب أعلنوا ترشحهم، وهم النواب: علي الطراونة، وأحمد الخلايلة، وجعفر الربابعة، وعبدالرحيم المعايعة، ومحمد السعودي.

ويستكمل مجلس النواب اليوم انتخاب اعضاء المكتب الدائم والمؤلف من الرئيس ونائبيه ومساعديه، على أن يبدأ لاحقا بانتخاب لجانه