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#عاجل للمرة الثانية .. الصفدي رئيسا لمجلس النواب

منذ 44 ثانية
#عاجل للمرة الثانية .. الصفدي رئيسا لمجلس النواب

وطنا اليوم:انتخب مجلس النواب، الأربعاء، النائب أحمد الصفدي، لرئاسة مجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية الثالثة.
وستكون هذه الدورة الأخيرة، ما لم يستخدم جلالة الملك حقه في تمديد عمر المجلس.
وعُقدت الجلسة الأولى للمجلس، بعد أن يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية، بإلقائه خطبة العرش السامي، وبعد انتهاء جلسة مجلس الأعيان مباشرة
فمن هو احمد الصفدي رئيس البرلمان الأردني
هو احمد محمد علي الصفدي
– تاريخ الميلاد 9/16/1967
– الحالة الاجتماعية متزوج
– المؤهلات العلمية بكالوريوس إدارة أعمال
– المهنة، سياسي.
– نجح في 13 نوفمبر العام 2022 في الفوز برئاسة مجلس النواب التاسع عشر / الدورة العادية الثانية
– النائب الأول لرئيس مجلس النواب لعدة سنوات
– رئيس لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار لعدة دورات
– رئيس اللجنة المالية والاقتصادية
– عضو المجالس النيابية (التاسع عشر والثامن عشر والسابع عشر والسادس عشر والخامس عشر)
– عضو ومؤسس في حزب الميثاق الوطني
– أحمد الصفدي حاصل على العديد من الاوسمة اثناء الخدمة العسكرية


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