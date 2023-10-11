الهيئة الخيرية: يجري العمل على تنسيق ايصال المساعدات من اعلى المستويات في الدولة الأردنية

وطنا اليوم – قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن بعد التوجيهات الملكية السامية تم المباشرة بالاستعداد لإرسال المساعدات للأخوة في غزة سواء مساعدات طبية أو إنسانية وهذا حسب تقييم الاحتياج الوارد للهيئة من المشرفين على المواقع الرسمية فيها.

وأكد الشبلي في حديثه لقناة المملكة الأربعاء، أن إيصال هذه المساعدات الآن يجري العمل على تنسيق ايصالها من اعلى المستويات في الدولة الأردنية سواء الحكومة او القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لترتيب إيصال هذه المساعدات.

وأشار الى أن إيصال تلك المساعدات صعب ومعقد وليس سهلا بسبب تدمير المعابر، ولكن سيتم تسخير كافة الجهود من جميع الجهات المختصة وتسخير الدبلوماسية الأردنية التي دائما لها الدور الكبير مثل هذه الظروف اظهار الدور الأردني الذي دائما دوره مشرف مع اهله واشقائه.

وبين أنه بحسب تقييم الاحتياجات الواردة من الأشقاء، سيكون التركيز على المساعدات الطبية والمعدات واللوازم الجراحية والاسعافات والمضادات الحيوية وكافة الأمور التي تتعلق في الجراحة والمصابين، حيث تم تأمين كميات كبيرة منها والعمل جارٍ على تجهيزها لإرسالها الى غزة.

وختم أن المساعدات التي يتم ارسالها ستكون مناسبة وذات أثر مباشر في غزة مجرد وصولها.