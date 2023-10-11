بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تجري تعديلا في ايام الدوام

منذ 13 ثانية
جامعة فيلادلفيا تجري تعديلا في ايام الدوام

وطنا اليوم:تماشيا مع احتياجات الطلبة والموظفين الراغبين في الانتظام للدراسة في كليات الجامعة من ابناء الوطن الحبيب استجابت جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح لتسهيل مهمة طلبة العلم الراغبين بالانتظام في برامج البكالوريوس والماجستير في الجامعة في اوقات العطل الرسمية لهم وتحقيقا لمفهوم التشاركية في تمكين موظفي الجامعة من متابعة معاملاتهم لدى الدوائر الرسمية في اوقات العمل الرسمية لتلك الدوائر دون أن يتعارض ذلك مع طبيعة واوقات عمل الموظفين لديها فقد قامت جامعة فيلادلفيا ووفقا لقرار مجلس الأمناء بناءاً على تنسيب الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بإعلان يوم السبت يوم عمل رسمي واعتماد يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية اعتبارا من تاريخ2023/10/7.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:57

بدران يرعى تخريج الفوج العاشر من طلبة التعليم المستمر بجامعة البترا

12:47

الداخلية البريطانية توجه بـ قمع أي فعالية مؤيدة لـ طوفان الأقصى

12:36

السجن 5 سنوات لأردنيين أسسا شركة وهمية لاستقدام عاملات بدولة خليجية

12:09

حزب الله يتبنّى صواريخ الجنوب .. ومسؤول إسرائيليّ يُعلّق : الحدث يغيّر قواعد اللعبة

12:05

الصورة تتكلم

11:52

العثور على7 أفاعي في مسجد بجرش خلال 48 ساعة

11:45

الاحتلال يدمر مبنى الجامعة الإسلامية كليا في غزة

11:29

يديعوت : 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

11:08

الاحتلال: دمرنا معبر رفح ولن نسمح بمرور المساعدات إلى غزة

10:47

منحة مجانية لطلبة المحاسبة في أعمال فيلادلفيا للحصول على شهادة CMA‎

10:28

نائبة في الكنيست تدعو جيش الاحتلال لاستخدام النووي في غزة

10:09

استاذ في قسم هندسة الطاقة في الجامعة الألمانية الأردنية ضمن أفضل علماء العالم

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله