جامعة فيلادلفيا تجري تعديلا في ايام الدوام

وطنا اليوم:تماشيا مع احتياجات الطلبة والموظفين الراغبين في الانتظام للدراسة في كليات الجامعة من ابناء الوطن الحبيب استجابت جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح لتسهيل مهمة طلبة العلم الراغبين بالانتظام في برامج البكالوريوس والماجستير في الجامعة في اوقات العطل الرسمية لهم وتحقيقا لمفهوم التشاركية في تمكين موظفي الجامعة من متابعة معاملاتهم لدى الدوائر الرسمية في اوقات العمل الرسمية لتلك الدوائر دون أن يتعارض ذلك مع طبيعة واوقات عمل الموظفين لديها فقد قامت جامعة فيلادلفيا ووفقا لقرار مجلس الأمناء بناءاً على تنسيب الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بإعلان يوم السبت يوم عمل رسمي واعتماد يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية اعتبارا من تاريخ2023/10/7.