حزب الله يتبنّى صواريخ الجنوب .. ومسؤول إسرائيليّ يُعلّق : الحدث يغيّر قواعد اللعبة

وطنا اليوم:تبنى حزب الله اللبناني الأربعاء، قصف موقع عسكري إسرائيلي بصواريخ موجهة، ردا على مقتل عدد من عناصره، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

بالمقابل، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية، على بيان حزب الله عن الاستهداف، مشيرة إلى أنّه “ارتقاء تدريجي واضح للأحداث في الشمال”.

يأتي ذلك في وقت اعتبر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، في تصريح للقناة 14 العبريّة، أنّ “الحدث في الشمال يغيّر قواعد اللعبة”.

وقال الحزب في بيانه، “في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق 09/10/2023 والتي أدّت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام إبراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح الصهيوني قبالة منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة”.

وتحدث البيان عن “سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح”.

وأكد حزب الله أنه “سيكون حاسما في رده على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف” لبنان.

وتعرّضت أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان الأربعاء، لقصف مدفعي من إسرائيل، أعقب إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تصعيد مستمر لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن محيط بلدة الضهيرة يتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية.

وتشارك طائرات مسيّرة إسرائيلية في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات حزب الله اللبناني، وفق الوكالة التي تحدثت عن “تجدد القصف على محيط بلدة مروحين بقذائف انشطارية وفوسفورية