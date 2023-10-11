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يديعوت : 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

منذ ساعة واحدة
يديعوت : 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

وطنا اليوم:ذكرت سائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن 20 مستوطنة دُمّرت، والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً.
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الأضرار التي لحقت بالمستوطنات المحيطة بـ”غلاف غزة” في أعقاب الحرب المستمرة ، هي الأكبر في تاريخ “إسرائيل”.
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحالة التي وصلت إليها المستوطنات بـ”الفظيعة”، قائلةً: “شريط أرض دُمّر بالكامل”.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الخسائر الرهيبة في مستوطنات “غلاف غزة” بدأت تتكشف، مضيفةً أن “موظفي سلطة الضرائب قدروا أنه فقط في اليوم الأول من الحرب وقع ضرر مباشر للممتلكات بما لا يقل عن 3 مليارات شيكل


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