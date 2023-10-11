الاحتلال: دمرنا معبر رفح ولن نسمح بمرور المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح الممر الوحيد لقطاع غزة من مصر بالقوة.

وقال المتحدث: أغلقنا معبر رفح بالقوة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة.

وكشف مدير الإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، الأربعاء، أن ساعات قليلة تفصل قطاع غزة عن توقف توليد الكهرباء نظرا لنفاد الوقود الذي قد ينتهي بحدود الساعة الـ 2 ظهرا.

وقتل أكثر من 1200 شخص على الأقل في إسرائيل، فيما أفاد مسؤولو حماس باستشهاد أكثر من 900 منذ بدء الضربات الجوية.

ودمرت عمليات القصف أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، على ما قالت أوتشا نقلا عن مصادر فلسطينية.

الى ذلك أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أنه وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبعد التنسيق مع السلطات المصرية، فإن العمل جار على تجهيز كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية للجهات المختصة في قطاع غزة خاصة من المواد الطبية.

وقال، إن الهيئة على تواصل مع الجهات المسؤولة عن القطاع الطبي والمستشفيات في قطاع غزة، الذين أكدوا أن الاحتياج الأولي والضروري في الوقت الحالي للقطاع الطبي و لتوفير المساعدات الطبية والمواد الإسعافية والعلاجية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والعلاجات والمضادات الحيوية، وذلك نظرا لشح المواد وعدد الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وبين أنه سيتم إيصال جزء من هذه المساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، وأخرى للمستشفيات والجهات الطبية والرسمية الموجودة في القطاع، وذلك حتى يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن إيصال المساعدات سيتم وفق مختلف الوسائل، فجميع الإمكانيات اللوجستية مطروحة سواء باستخدام الشاحنات أو من خلال الطائرات وهو ما سيتضح خلال الساعات القليلة .

وكشف عن وجود خطة لتسيير المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وذلك حسب الظروف والإمكنيات، مشيرا إلى أن المساعدات الأردنية لقطاع عزة لم تنقطع وهي مستمر، حيث تم ارسال 8 شاحنات محملة بالمساعدات للقطاع قبل بدء الحرب الحالية