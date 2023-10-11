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منحة مجانية لطلبة المحاسبة في أعمال فيلادلفيا للحصول على شهادة CMA‎

منذ ساعتين
منحة مجانية لطلبة المحاسبة في أعمال فيلادلفيا للحصول على شهادة CMA‎

وطنا اليوم:انطلاقًا من مسؤولية كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا نحو الطلبة الملتحقين ببرامجها المختلفة، وفي إطار سعي الكلية إلى الربط بين كفايات الطلبة واحتياجات سوق العمل، أعلن عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي عن حصول (5) طلاب من تخصص بكالوريوس المحاسبة على منحة كاملة للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد “CMA” من معهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر أحد أهم الشهادات المهنية في مجال المحاسبة الإدارية بالعالم، كما أضاف أن هذه الشهادة المهنية تمنح حاملها ميزة تنافسية في سوق العمل، وتأتي استحقاقًا لتميز طلاب تخصص المحاسبة في أداء الاختبارات المؤهلة التنافسية للحصول على تلك المنحة السنوية. تصل قيمة المنحة المالية الواحدة إلى (1400) دولار امريكي، وتشمل رسوم الامتحان والمادة العلمية إضافة إلى عضوية في معهد المحاسبين الإداريين لمدة ثلاث سنوات. أما الطلبة الحاصلين على المنحة فهم:
نيبال مروان السخني
ريما محمد الذيبه
شيماء فتحي عبد الرحيم
تيماء أحمد الفريحات
باسل محمود الطوسي


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