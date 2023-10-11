نائبة في الكنيست تدعو جيش الاحتلال لاستخدام النووي في غزة

وطنا اليوم:طالبت عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليف، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”استخدام السلاح النووي” في قطاع غزة.

ودعت تالي غوتليف إلى استخدام النووي في غزة، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.

ونشرت عدة منشورات على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، تدعو فيها إلى “الانتقام العنيف” من المقاومة الفلسطينية ردا على طوفان الأقصى.

وكتب غوتليف: “صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي”، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: “أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا”، مضيفة أن إسرائيل “يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها”.

وكتبت أيضا: “وحده انفجار يهز الشرق الأوسط سيعيد لهذا البلد كرامته وقوته وأمنه!”.

وقالت: “حان الوقت ليوم القيامة. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود. لا تترك حيا بالأرض. سحق غزة وتسويتها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!”.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية