استاذ في قسم هندسة الطاقة في الجامعة الألمانية الأردنية ضمن أفضل علماء العالم

وطنا اليوم – حل الدكتور أيمن البطاينة الاستاذ المشارك في قسم هندسة الطاقة في الجامعة الألمانية الأردنية ضمن أفضل علماء العالم ، حيث تم تصنيفه ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي، بحسب قائمة أطلقتها “جامعة ستانفورد” الأميركية العريقة، اعتماداً على قاعدة بيانات سكوبس وبالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية “السفير”. هذا التصنيف يصدر سنوياً طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في الجامعة ويعرف في الوسط الأكاديمي بإسم “تصنيف ستانفورد”، حيث تعتمد الدراسة على المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات “إسكوبس”، ودور النشر العالمية في عالم العلوم، التي تشتمل على مجموعة من المعايير الهامة منها عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة والمفهرسة في قواعد البيانات العالمية، عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث والباحثين، عدد الاقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة في قواعد البيانات، بالإضافة إلى جودة الأبحاث المنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة. علما ان الدكتور البطاينة حاصل على بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة من أرقى الجامعات العالمية الأسترالية مع مرتبة الشرف والدكتوراه في هندسة الطاقة من أستراليا و عمل لمده ثلاث سنوات كمستشار للأمم المتحدة لتطبيق برامج كفاءه الطاقة في الأردن و لديه أكثر من 90 بحثا منشورا في مجلات علمية عالمية محكمة وأغلبها هو الباحث الرئيسي فيها كما انه اشرف على عده مشاريع مدعومه محليا و دوليا ويشرف الان على مشروعين مدعومين من الوكاله الالمانيه للانماء الدولي -مشروع اكاديميه الطاقه الالمانيه في الاردن فرع الجامعه الالمانيه الاردنيه وكذلك يشرف على مشروع منصه ابتكار الطاقه في الاردن وهي مشاريع غير ربحيه تهدف الى تمكين الشباب و خدمه المجتمع المحلي وقطاع الطاقه في الاردن.