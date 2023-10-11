وطنا اليوم:كشف مدير الإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، الأربعاء، أن ساعات قليلة تفصل قطاع غزة عن توقف توليد الكهرباء نظرا لنفاد الوقود الذي قد ينتهي بحدود الساعة 2 ظهرا.

وأضاف أن محطة التوليد الوحيدة التي يتم الاعتماد عليها حاليا مهددة بالتوقف، والقطاعات الأساسية والرئيسة ستتأثر بشكل كبير، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف التيار الكهرباء الوارد عبر الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح ثابت أن القطاع الصحي سيكون المتضرر الأكبر من توقف الكهرباء لما يحتويه من أقسام ومستشفيات ومراكز بالتالي عدم القدرة على خدمة المواطنين والمرضى والجرحى مما يعرض حياتهم إلى الخطر.

“بعد توقف هذه المحطة لن يكون هناك أي كهرباء يمكن توليدها حتى وإن تم تشغيل مولد خاص لمستشفى، لن يتمكن القطاع الصحي من الاستمرار بتشغيله نظرا لعدم وجود وقود لتشغيل هذه المولدات لوقت طويل”، وفق ثابت.

وأشار إلى وجود استهداف ممنهج للمناطق السكنية ومصطلح إبادة جماعية حقيقة هو الذي ينطبق على ما يحدث في قطاع غزة

الى ذلك أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أن الوضع كارثي بشكل كبير، ويتجه إلى الانهيار الكامل، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة منذ يوم السبت الماضي.

وقال مهنا الأربعاء، إن اللجنة طالبت “بتوفير ممرات إنسانية إلى قطاع غزة”.