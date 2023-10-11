بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إغلاق جسر الملك حسين بعد عبور 1250 مسافر

منذ 16 ثانية
Vehicles drive towards the Allenby Bridge Crossing July 9, 2009. Israel said on Wednesday it would allow the crossing between the occupied West Bank and Jordan to remain open 24 hours a day to help the Palestinian economy. The Israeli-controlled terminal leading to the Allenby Bridge across the Jordan River is the West Bank's only land link to the Arab world. REUTERS/Ammar Awad (WEST BANK POLITICS TRANSPORT)

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، إغلاق جسر الملك حسين، اليوم الأربعاء، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1250 مسافراً فقط بالمغادرة.
وأشارت إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
وأهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:13

950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب في غزة

09:06

الصحف العبرية :7 أكتوبر سيبقى عاراً 

08:55

الاحتلال ينشر اسماء 14 جندي قتلوا اثناء المنعارك مع المقاومة

08:39

الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم

06:46

منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي

06:38

المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي

06:24

الهند تعلن موقفها من الحرب في غزة

06:23

وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب

06:23

شاحنات مساعدات تعود إلى مصر بعد غارات إسرائيلية استهدفت معبر رفح الحدودي الذي يربط #قطاع_غزة مع سيناء وأدت إلى إغلاقه

06:15

مدير تحرير وطنا اليوم للجزيرة اسرائيل تريد ان تحسم العمليات باي إنجاز قبل الذهاب للمفاوضات

06:13

قطر: “من السابق لأوانه” التفاوض حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

06:11

الشيكل الإسرائيلي يصل إلى أدنى مُستوى مُنذ نحو 8 أعوام وشركات طيران دوليّة تُلغي رحلاتها إلى مطار بن غوريون

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023