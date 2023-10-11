إغلاق جسر الملك حسين بعد عبور 1250 مسافر

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، إغلاق جسر الملك حسين، اليوم الأربعاء، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1250 مسافراً فقط بالمغادرة.

وأشارت إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

وأهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر