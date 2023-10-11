950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الخامس على التوالي، واعترف الاحتلال بشن أكثر من 200 غارة في أنحاء حي الفرقان شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في وقتٍ سابق، أنّ طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الاستهدافات شمال وغرب مدينة غزة، من بينها محيط ميناء غزة البحري