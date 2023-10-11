الاحتلال ينشر اسماء 14 جندي قتلوا اثناء المعارك مع المقاومة

وطنا اليوم – ‏نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 14 جنديا إسرائيليا إضافيا قتلوا خلال معركة طوفان الأقصى بنيران المقاومة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع عدد جنود الاحتلال القتلى إلى 169.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بنيران المقاومة الفلسطينية، ضمن معركة “طوفان الأقصى” إلى 1200 قتيل.

وبحسب/هيئة البث الإسرائيلية/: فقد “قتل ما لا يقل عن 1200 جندي ومستوطن في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكرية للاحتلال، وأصيب أكثر من 2900 آخرين”.

وتواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مستهدفة البنايات السكنية والمدنيين ما أدى لاستشهاد مئات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.