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الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم

منذ ساعة واحدة
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم

 

الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم


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