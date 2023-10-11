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09:34
تحت رعاية دولة رئيس الوزراء .. سيجري الوطنيّة الأردنيّة تستضيف المؤتمر الخامس لـ CIGRE بالبحر الميّت
09:30
غزه ترد على نداء الاقصى بالطوفان في ضل الصمت الاممي
09:29
وقت الجد كلنا فلسطين
09:25
وفيات الأربعاء 11-10-2023
09:19
إغلاق جسر الملك حسين بعد عبور 1250 مسافر
09:13
950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب في غزة
09:06
الصحف العبرية :7 أكتوبر سيبقى عاراً
08:55
الاحتلال ينشر اسماء 14 جندي قتلوا اثناء المعارك مع المقاومة
08:39
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم
06:46
منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي
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الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم
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24 ساعة
09:34
تحت رعاية دولة رئيس الوزراء .. سيجري الوطنيّة الأردنيّة تستضيف المؤتمر الخامس لـ CIGRE بالبحر الميّت
09:30
غزه ترد على نداء الاقصى بالطوفان في ضل الصمت الاممي
09:29
وقت الجد كلنا فلسطين
09:25
وفيات الأربعاء 11-10-2023
09:19
إغلاق جسر الملك حسين بعد عبور 1250 مسافر
09:13
950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب في غزة
09:06
الصحف العبرية :7 أكتوبر سيبقى عاراً
08:55
الاحتلال ينشر اسماء 14 جندي قتلوا اثناء المعارك مع المقاومة
06:46
منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي
06:38
المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي
06:24
الهند تعلن موقفها من الحرب في غزة
06:23
وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
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من نحن