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منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي

منذ ساعتين
منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي

 

وطنا اليوم – وقع الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مرمى نشطاء مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو مضللا وقال إنه لقصف نفذته مقاتلات الاحتلال على قطاع غزة ثم تبين لاحقا أنه من إدلب السورية.

وكان أدرعي قد نشر مقطعا مركبا من 3 مقاطع على منصة “إكس” أمس السبت وقال إنه لعمليات قصف غزة، وأرفقه بآية قرآنية، قبل أن يتضح أن أحد المقاطع مأخوذ من سوريا.

حلقة العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من برنامج شبكات، تناولت الفيديو الذي نشره أدرعي، وقالت إن المقطع الأول منه يعود لقصف شنه النظام السوري سابقا على مدينة أريحا في إدلب السورية.

وبالمقارنة، تبين أن المقطع الأول الذي نشره أدرعي كان بالفعل لقصف على إدلب ونشرته شبكة شام السورية قبل يومين من نشر متحدث الجيش الإسرائيلي للفيديو الخاص به.

وفي مداخلة مع الحلقة، أكد المراسل الميداني السوري أحمد رحال، الذي صوّر الفيديو الأصلي، أن أدرعي كاذب بقوله إن القصف المنشور من قطاع غزة.

وردا على هذا التضليل، انهالت انتقادات المغردين على أدرعي معتبرة أن استعانته بمقاطع من خارج غزة فضيحة ومحاولة لترويج انتصارات زائفة لجيش الاحتلال، وتخويف الفلسطينيين. الجزيرة


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