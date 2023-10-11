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المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي

منذ ساعتين
المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي

 

وطنا اليوم –  عشرات المساجد لم يرفع بها الأذان منذ يوم السبت الماضي بقطاع غزة نتيجة تعرضها للقصف والدمار سواء دمارا جزئيا أو تحويلها لكومة من التراب، ولم تكن المساجد فقط في مرمى القذائف الإسرائيلية، لكن الكنائس كذلك بعد أن تم تدمير كنيسة بقطاع غزة، إضافة إلى مدرسة مسيحية كانت تحتوي على كنيسة بداخلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو لشاب في قطاع غزة يقف فوق ركام أحد المساجد ويرفع الأذان للصلاة، قائلا: «حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويظهر بالفيديو حجم الدمار الذي لحق بالمسجد والمئذنة التي يبدو أنها كانت لمسجد كبير».

وجاءت التعليقات على الفيديو منددة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة، ضمن عملية أطلقت عليها السيوف الحديدية للرد على عملية قامت بها الفصائل الفلسطينية أطلقت عليها اسم «طوفان الأقصى» صباح يوم السبت الماضي، نتج عنها استهداف عدد من المستوطنات الإسرائيلية وقتل عدد من المواطنين والجنود وأسر عدد منهم والعودة بهم لقطاع غزة.


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