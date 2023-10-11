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الجيش الإسرائيلي يعلن ان حماس لديها عشرات الأسرى بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية

منذ 4 ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن ان حماس لديها عشرات الأسرى بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية

 

الجيش الإسرائيلي يعلن ان حماس لديها عشرات الأسرى بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية


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