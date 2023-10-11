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هذا الشخص كابوس الحكومة الإسرائيلية

منذ 4 ساعات
هذا الشخص كابوس الحكومة الإسرائيلية

 

وطنا اليوم – ذكر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، “أصبح منذ عملية طوفان الأقصى، كابوس الحكومة الإسرائيلية”.

وقال الموقع الفرنسي إن السنوار هو “مدبّر العملية التي فشلت في كشفها أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية المعتمدة بشكل أساسي على تكنولوجيا عالية الدقة”.

ولفت الموقع إلى أنّ هذه العملية التي سطّرتها المقاومة الفلسطينية، كلّفت “إسرائيل” في نحو 6 ساعات قليلة “خسائر بشرية” وصلت إلى 1000 قتيل وأكثر من 2000 جريح.

وبحسب الموقع الفرنسي، لا تزال أسباب هذا النجاح الذي حقّقته “حماس” “بحاجة إلى تفسير، عدا الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية”.


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