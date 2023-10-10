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عاجل/ الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع للجيش السوري

منذ 22 ثانية
عاجل/ الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع للجيش السوري

عاجل/ الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع للجيش السوري


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