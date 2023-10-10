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عاجل – أعلن حساب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على فيسبوك وصولها إلى شرق البحر المتوسط

منذ 33 ثانية
عاجل – أعلن حساب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على فيسبوك وصولها إلى شرق البحر المتوسط

أعلن حساب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على فيسبوك وصولها إلى شرق البحر المتوسط.


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