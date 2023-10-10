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أخر المستجدات
22:16
عاجل – أعلن حساب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على فيسبوك وصولها إلى شرق البحر المتوسط
21:57
من أكبر المظاهرات في تاريخ الأردن. عمّان – 10/10/2023
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مسؤول اسرائيلي: إنهيارات في قوات الشرطة والجيش بمنطقة زيكيم.
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الحوثيون: مستعدون للانخراط في طوفان الأقصى حال تدخل أمريكا بشكل مباشر
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الحوثيون يحذرون واشنطن من إطلاق صواريخ ومسيرات إذا تدخلت في غزة
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زاخاروفا تسأل : لماذا أغفلت واشنطن هجوم حماس رغم أقمارها الصناعية وتنصتها على الجميع
19:57
مسيرات حاشدة في العديد من المحافظات نصرة للمقاومة والأقصى
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دعم استخباراتي .. أمريكا تعرض المساعدة على إسرائيل لتحرير الرهائن
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عربي دولي
عاجل – أعلن حساب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على فيسبوك وصولها إلى شرق البحر المتوسط
منذ 33 ثانية
أعلن حساب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على فيسبوك وصولها إلى شرق البحر المتوسط.
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24 ساعة
21:57
من أكبر المظاهرات في تاريخ الأردن. عمّان – 10/10/2023
21:48
مسؤول اسرائيلي: إنهيارات في قوات الشرطة والجيش بمنطقة زيكيم.
21:44
الحوثيون: مستعدون للانخراط في طوفان الأقصى حال تدخل أمريكا بشكل مباشر
20:33
وزير إسرائيلي: شيفرون تستخدم خطا اردنيا بديلا لتصدير الغاز
20:21
الحوثيون يحذرون واشنطن من إطلاق صواريخ ومسيرات إذا تدخلت في غزة
20:12
غزة وآخر العلاج
20:07
زاخاروفا تسأل : لماذا أغفلت واشنطن هجوم حماس رغم أقمارها الصناعية وتنصتها على الجميع
19:57
مسيرات حاشدة في العديد من المحافظات نصرة للمقاومة والأقصى
19:44
دعم استخباراتي .. أمريكا تعرض المساعدة على إسرائيل لتحرير الرهائن
19:31
حماية الصحفيين: صمت المجتمع الدولي معيب ومخجل ولا بد من وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين
19:27
الهيئة الخيرية: مساعدات نوعية إلى غزة من بينها مواد طبية
19:23
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية بحق سكان غزة المحاصرين
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن