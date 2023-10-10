الحوثيون: مستعدون للانخراط في طوفان الأقصى حال تدخل أمريكا بشكل مباشر

وطنا اليوم – قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جماعته على استعداد للانخراط في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس ضد اسرائيل.

وأضاف الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، تعليقاً على الأحداث في غزة، “إذا تدخلت أمريكا بشكل مباشر، فنحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيرات”.

وتابع الحوثي”شعبنا حاضر لفعل كل ما يستطيع لأداء واجبه المقدس دعماً للشعب الفلسطيني وخروجه في المظاهرات عبر عن هذا الموقف”.

وتمنى زعيم الحوثيين، “لو كان لليمن جوار مع فلسطين”. وأردف بالقول “الجغرافيا وبعض الدول تقف أمامنا، ولولا ذلك لبادرنا بإرسال مئات الآلاف من المقاتلين للدفاع عن الشعب الفلسطيني”.

وأكد الحوثي “أنه مهما كانت العوائق،فإن جماعته لن تتردد في فعل كل ما بيدها لنصرة الشعب الفلسطيني، وأنها على تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما تستطيع- في إشارة إلى حلفاءها في إيران.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أول أمس الأحد أن الولايات المتحدة بصدد إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط ردا على عملية “طوفان الأقصي” التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل يوم السبت الماضي.