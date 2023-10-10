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الحوثيون يحذرون واشنطن من إطلاق صواريخ ومسيرات إذا تدخلت في غزة

منذ 15 ثانية
الحوثيون يحذرون واشنطن من إطلاق صواريخ ومسيرات إذا تدخلت في غزة

وطنا اليوم:حذر زعيم حركة الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي الثلاثاء، من إنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل مباشر، فسترد الحركة بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وستتخذ خيارات عسكرية أخرى.
وقال “هناك خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة”، مضيفا أن الحوثيين مستعدون للتنسيق مع جماعات أخرى والتدخل.
وصرح بأنه لا لوم على الشعب الفلسطيني لأنه يمتلك الشرعية الإلهية في مواجهة العدو، معتبرا أن الحجة واللوم يوجه ضد إسرائيل وضد من يتبنونه ويقدمون له كل أشكال الدعم وفي المقدمة الأمريكي.
وشدد عبد الملك على أن الواجب الديني والوطني والأخلاقي للأمة الإسلامية والعرب مساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم سياسيا وإعلاميا وماديا وعسكريا.
وأكد أنه “لا يجوز ولا يليق بهذه الأمة أن تتفرج على الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ثم تتقدم الدول الغربية لمساندة العدو الظالم والمدنس للمقدسات”.


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