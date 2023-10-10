صواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة ومدفعية الاحتلال ترد

وطنا اليوم:قالت 3 مصادر أمنية لرويترز إن وابلاً من الصواريخ أُطلق الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في اليوم الثالث على التوالي من العنف الدائر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وذكر مصدر أمني أن القصف نفذته فصائل فلسطينية. وقال مصدر ثانٍ إن القصف أصاب المنطقة الجنوبية التي انطلقت منها الصواريخ.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الرد بقصف مدفعي على لبنان بعد إطلاق صواريخ من بلدة القليلة جنوب البلاد. وقال الإعلام اللبناني إن عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل. ونقلت عن مصدر أمني أن نحو 6 صواريخ انطلقت من سهل القليلة باتجاه الجليل.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن صفارات الإنذار دوّت في عدة بلدات على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن.

قصف إسرائيلي لجنوب لبنان

كان تلفزيون “آي 24 نيوز” نقل عن الجيش الإسرائيلي قوله، الثلاثاء، إن هناك تقارير أولية عن دخول طائرة “معادية” للمجال الجوي قادمة من لبنان. وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان الجولان والجليل الغربي “البقاء في مناطق محمية”.

وقال الجيش إنه تلقى بلاغاً عن اختراق جوي محتمل من سوريا أو لبنان، مضيفاً أنه نشر قوات جوية وقوات أخرى للقيام بعمليات تفتيش.

في سياق متصل، توقفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة في القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، الثلاثاء، أن “القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق تسودها حالة من التوتر والهدوء الحذر والترصد الأمني، حيث توقفت قوات (اليونيفيل) عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة”.

وأشارت إلى أن المناطق التي تعرّضت للقصف الإثنين تشهد نزوحاً للأهالي من أطفال ونساء، لافتة إلى أن معظم المدارس الرسمية والخاصة أغلقت أبوابها اليوم الثلاثاء في قضائي صور وبنت جبيل.

مقتل ضابطين إسرائيليين على الحدود مع لبنان

في حين أعلنت “حركة الجهاد الإسلامي” الفلسطينية أن مجموعة من عناصرها قتلت ضابطين إسرائيليين وأصابت 5 جنود خلال اقتحامها لأحد المواقع العسكرية على حدود لبنان.

وقالت الحركة في بيان نشرته الثلاثاء: “ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة، نعلن أن مجموعة من مقاتلينا في سرايا القدس، تمكنت الإثنين من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، ونفذت اشتباكاً مسلحاً من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة 5 من الجنود بجروح مختلفة”. وأوضحت أن العملية أسفرت عن مقتل إثنين من عناصرها أيضاً.