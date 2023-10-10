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الاحتلال يقصف غزة بقذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يقصف غزة بقذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام فلسطينية،الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور “الممنوع دولياً” خلال غارات طيرانها على أهداف في قطاع غزة.
ويتعرض قطاع غزة لقصف عنيف من طائرات الاحتلال منذ يوم السبت، وهو يوم بدء عملية طوفان الأقصى.
وتتواصل لليوم الرابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة غير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات


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