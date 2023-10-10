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الملك يوجه بإرسال مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

منذ ساعتين
الملك يوجه بإرسال مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وطنا اليوم:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين.
كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة


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