إسرائيل تهدد بقصف أي شاحنات تتوجه إلى غزة عبر مصر

وطنا اليوم:قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل هددت مصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف معبر رفح البري الحدودي مع مصر، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به من قصف يوم أمس الاثنين.

وقد أصيب اثنان من موظفي المعبر جراء القصف.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، حيث يتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح خلاله بالمرور لقدرة استيعابية محددة.

الى ذلك أعلن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أن قادة الائتلاف وافقوا على إقامة حكومة طوارئ قومية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات التي يطغى عليها اليمين في تاريخ إسرائيل، قد دعا زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة فورا، ساعيا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد على معركة طوفان الأقصى.

وقال نتنياهو إنه يدعو لتشكيل حكومة وحدة على غرار تلك التي تم تشكيلها مع مناحيم بيغن خلال حرب الأيام الستة.

يذكر أن رئيس حزب الليكود المعارض وقتها مناحيم بيغن انضم إلى حكومة رئيس الوزراء ليفي أشكول دون شروط