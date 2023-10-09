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عاجل- موقع “واللا” الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الرهائن

منذ 10 ثواني
عاجل- موقع “واللا” الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الرهائن

 

عاجل- موقع “واللا” الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الرهائن


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