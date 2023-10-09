الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحثا خلاله آخر المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها.

وجرى التأكيد خلال الاتصال، على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

ولفت جلالته إلى دور الأمم المتحدة في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.

وجدد جلالة الملك التحذير من أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي