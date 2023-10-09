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900 قتيل إسرائيلي خلال معركة طوفان الأفصى ومصرع صاحب أكبر عدد من اوسمة الشجاعة

منذ 42 ثانية
900 قتيل إسرائيلي خلال معركة طوفان الأفصى ومصرع صاحب أكبر عدد من اوسمة الشجاعة

وطنا اليوم:اكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ، مقتل ضابط البحرية الإسرائيلية إيلي جينسبيرج ، خلال عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية.
والصحيفة اشارت الى ان جينسبيرج حاز أكبر عدد من اوسمة الشجاعة، لمشاركته في عدد غير محصور من العمليات
وقال بيان لجيش الاحتلال إن معظم القتلى من لواء غولاني والكوماندوز والاستخبارات والمظليين والجبهة الداخلية، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم.
واعلنت وسائل اعلام عبرية ، مساء الاثنين ، عن وصول حصيلة القتلى الاسرائيلين الى 900 قتيل إسرائيلي كحصيلة غير نهائية لأعداد القتلى الصهاينة خلال معركة طوفان الأفصى التي بدأتها كتائب القسام بأمر من القائد العام محمد الضيف


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