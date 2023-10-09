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المشاقبة : ما ظهر من قبل السلطة الفلسطينية يوضح مشكلتها الجلية بقياداتها التي يجب ان تتبدل

منذ ساعتين
المشاقبة : ما ظهر من قبل السلطة الفلسطينية يوضح مشكلتها الجلية بقياداتها التي يجب ان تتبدل

 

وطنا اليوم – قال الوزير الاسبق  الدكتور امين المشاقبة ان ما يحدث في غزة ولاول مرة الاحتلال يحارب في فلسطين بهذه الطريقة وتتكبد اعداد كبيرة من القتلى والاسرى الذين لم يعلن عنهم بشكل صحيح الى الان , وان ماحدث نتيجة الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال واستباحة دماء الفلسطينين المتواصل ما دفع المقاومة لاتخاذ هذه لخطوة لكنها تتطلب دعما عربيا .

واكد المشاقبة لبرنامج ” واجه الحقيقة ” مساء الاحد : ان الاوان ان يقف العرب موقفا مساندا لفلسطين وحاله من النهوض العربي تجاه الحدث التاريخي غير المسبوق وانه وبالرغم من اعلان حالة الحرب من الاحتلال لا اجتياح طبق للان لقطاع غزة وان حدث سيخلف خسائر بشرية كبيرة ,لذا يبقى استمرار القصف هو الاحتمال المطروح لما اظهره الاحتلال من ” الخوف ” الواضح امام ارادة المقاومة وان سعيه لانهاء الدولة الفلسطينة الواضح بدءا بصفقة القرن وغيرها من التطبيع الواضح مع الدول هو الهيمنة لتخطي كل القوة العربية .

 ولفت الى ان ما يحدث على صعيد الشعوب العربية من فرح وتضامن لما حدث في غزة لا يعكس المواقف الرسمية من الدول ,مشيرا الى ان على الغرب ان يوقف تحيزه للاحتلال وانه نا الاوان للتحرر , وان احتمال سقوط حكومة نتنياهو وارد جدا .

واشار المشاقبة ان ما ظهر من قبل السلطة الفلسطينية يوضح مشكلتها الجلية بقياداتها التي يجب ان تتبدل ووجودها بالمجمل مرتبط بالتزاماتها الدولية فقط .


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