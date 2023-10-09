وزارة الزراعة وجيدكو توقعان مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية

وطنا اليوم:وقع في وزارة الزراعة اليوم مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو ، لتنفيذ مشروع تنظيم القطاع الزراعي من خلال تطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية حيث وقع الاتفاقية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ممثلا عن وزارة الزراعة والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد.

وأشار الحنيفات انه وفي إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 والتي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية، كما تضمن مشروع تعزيز الابتكار وصمود القطاع الزراعي إزاء التغيرات المناخية (ارضي) تطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية لزيادة الصادرات الزراعية وشمل المكون الثالث الخدمات التمكينية لتطوير سلسلة القيمة وتشجيع الصادرات، والذي يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة لتطوير سلاسل القيمة وتشجيع الصادرات من خلال تحسين البيئة التمكينية لتنمية وتصدير القطاع الخاص الذي يقوده سلاسل القيمة، بما في ذلك التمويل الذي يركز على تحفيز الاستثمارات في تكنولوجيات إنتاج المياه لتعزيز القدرة التنافسية المستدامة ورسم خرائط سلاسل القيمة المحلية لتحديد السلع الواعدة. وفجوات البنية التحتية وتنسيق التجارب وتطوير وتحسين الاستعداد لتنفيذ أدوات التمويل المناسبة لتحفيز الاستثمار الخاص حتى يتمكن من المنافسة وتحسين فرص توليد الدخل للمزارعين والتعاونيات الزراعية.

وأشار الكايد أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، كمؤسسة حكومية مستقلة، تعمل على تصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والتي تستهدف القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات العالمية ومن خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها .

وبين الحنيفات ان وزارة الزراعة ترغب بالاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في مجال تطوير سلسلة القيمة للشركات الاردنية في تنفيذ مشروع النمط الزراعي التحالفات الزراعية، حيث تهدف هذه المذكرة الى التعاون بين الفريقين لتطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية (التعاونيات، الشركات الجمعيات الاتحادات .. الخ) وبطريقة كفؤة تضمن تقليل التكاليف وسرعة الإنجاز ونوه إلى أن الوزارة قد حددت دعم خلال هذا العام للتعاونيات وفي صدد إيجاد دعم مماثل للعام القادم .