بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

منذ ساعتين
الصفدي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، بناءً على رغبة نيابية كبيرة أعلنت عن دعمها وتأييدها له.
ووفق تصريح صادر عن الصفدي فإنه ترشحه يأتي عبر برنامج متكامل قوامه العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود من أجل المضي قدماً بتعزيز الثقة الشعبية بمجلس النواب.
وأكد الصفدي “أننا مقبلون على مرحلة سياسة مهمة في تاريخ الدولة، لجني ثمار مشروع التحديث الشامل الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى مع المئوية الأولى للدولة، مؤكداً أن المجلس يقف في عامه الأخير أمام مسؤوليات الالتزام بالنظام الداخلي روحاً ونصاً، والالتزام بمدونة السلوك النيابية وما تضمنته من مبادئ النزاهة وتجنب تضارب المصالح وتغليب المصلحة الوطنية في عمل وأداء عضو البرلمان”.
وقال الصفدي “إننا جميعاً في مختلف سلطات الدولة مطالبون اليوم، بالعمل بإخلاص وتعاون من أجل نجاح مشروع التحديث الشامل، وصولاً إلى غاية سيد البلاد جلالة الملك المفدى في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية تلبي تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العزيز”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:17

الملك يشارك بتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

13:09

إيقاف حركة المسافرين والشحن على جسر الملك حسين

12:52

المحامون الاردنيون يتوقفون عن الترافع ويعتصمون دعما للمقاومة في غزة

12:49

مقتل 15 إسرائيليا على يد مقاومين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان

12:42

تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة مؤتة (أسماء)

12:18

مستشفى الأردنية يرفد حقل الإخصاب والمساعدة على الحمل بأحدث ميكروسكوب في مجال الحقن المجهري

12:12

مقتل ستة اسرائيليين على يد شرطي مصري في الإسكندرية

12:05

بنك الإسكان يطلق خدمة تأمين السفر لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

11:48

رسو أول باخرة سياحية للموسم الشتوي في العقبة

11:36

بطولات طوفان الاقصى من غزة.. بيان حزب المستقبل والحياة الاردني

11:30

حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص

11:19

الاحتلال يسمح بنشر أسماء ورتب 26 قتيلا برصاص المقاومة في غزة

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام