بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

لم يريدونها كذلك

منذ 4 ساعات
لم يريدونها كذلك

مهنا نافع
إسرائيل كانت وما زالت بأمس الحاجة لحرب توحد الداخل المتشرذم سواء كان على الجانب المدني او العسكري، ولكن ليس تماما هذا ما كانت تتمناه وتسعى إليه من خلال استفزاز حماس ودفعها لارسال بعض الرشقات الصاروخية، ومن ثم يكون ردها العنيف، وقد كتبت الاسبوع الماضي انهم (بحاجة لحرب تخرجهم من ازمتهم وسوف يبالغون في البداية بخسائرهم) وكان كما ذكرت استفزازهم بتتالي الاقتحامات للمسجد الأقصى وتعمد توجيه الإهانات لحرائر القدس، واذا لاحظتم كانوا حريصون على تواجد المحطات الفضائية لنقل هذا التنكيل، كل ذلك وما سبقه وتبعه لاقتحامات لجنين وحواره للوصول لمبتغاهم لدفع حماس لعمل ما وحسب الطريقة التي أصبحت شبه تقليدية، الا أن حماس قلبت كل التوقعات وقلبت السحر على الساحر واقولها بصراحة لا يوجد محلل بكل العالم اليوم يستطيع أن يتكهن ما التداعيات والتوقعات القادمة لهذا الجلل الحالي فالتوقعات تبنى على ما ألفناهُ او شهدناهُ او سبق وعرفناهُ وهذا ما لم يكن.
مهنا نافع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:15

صحيفة عبرية: نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين بعد هجوم حماس

09:54

مفاجأة.. محلل سياسي توقع الأحدث الجارية حاليا قبل عدة سنوات

09:39

الاحتلال: مستعدون لجميع السيناريوهات بعد توتر الأوضاع على الحدود مع لبنان

09:32

البنك الأردني الكويتي يبيع ما نسبته 66.97% من راس مال شركة بي اتش ام كابيتال – الإمارات

09:29

الإضراب يعم الضفة والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

09:20

256 شهيدا بينهم 20 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

09:13

قصف من جنوب لبنان يستهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا

08:55

تطورات معركة طوفان الأقصى اليوم الثاني والتسلسل الزمني للعملية

08:45

رئيس الموساد السابق: لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يجري”

08:41

نتنياهو يحاول انقاذ نفسه ويتخذ قرارا مجنون

06:42

مدير تحرير وطنا اليوم للشرقية : الحكومة الاسرائيلية في وضع صعب والايام القادمة لن تكون هادئة

06:34

الصفدي ونظيره الامريكي يؤكدان على التنسيق والتشاور لوقف التصعيد

وفيات
عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة الله