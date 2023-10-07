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ابوزيد: المقاومة نجحت باستخدام الصدمة والترويع وحددت الزمان والمكان للهجوم

منذ 19 ثانية
ابوزيد: المقاومة نجحت باستخدام الصدمة والترويع وحددت الزمان والمكان للهجوم

 

وطنا اليوم – علق مدير تحرير موقع وطنا اليوم نضال ابوزيد على مايجري في الاراضي المحتلة من عملية يبدو ان المقاومةفاجأت اسرائيل بها :

اعتقد ان المقاومة نجحت بالصدمة والترويع وفقدت الاحتلال توازنه في يوم صباح عطلة رسمية وهو يوم ( السبت شيمتي اوتريت وسيخات توراه) وهنا نجحت المقاومة باختيار الزمان والمكان ونجحت في تحيد قوات الاحتلال التي يبدو ان لم تستعيد توازنها لغاية الان .

واضاف ابوزيد التركيز على موضوع الاسرى من قوات الاحتلال نقطة جيدة لتفادي اي ضربات انتقامية عنيفة من قبل الاحتلال الذي يعيش حالة فوضه في ترتيب اوراق تفادي تطور هجوم المقاومة وهذه نقطة مهمة ولاول مرة تحصل حيث في العمليات السابقة كان الاحتلال يعمل على ترتيب اوراقه للرد بعنف ما لمسناه اليوم هو العمل على تفادي تطور عمليات المقاومة اي ان الاحتلال تحول من الهجوم الى الدفاع في هذه العملية (… ) ويبدو ان هذا ما كانت تريده المقاومة .

فيما اشار ابوزيد الى ان التنوع في شكل الهجوم ولاول مرة تستخدم المقاومة الانزال الجوي من خلال قوات كشفت عنها المقاومة تحمل اسم “سرب الصقر”  امر يبدو انه خلط اوراق اقوات الاسرائيلية .

واكد ابوزيد ان اسرائيل امام سيناريوهات اثنين اما الرد بضربة جوية على بنك الاهداف المتوفر لديها لامتصاص غضب الشارع الاسرائيلي(… )السيناريو الثاني التهدئة المؤقت لمعرفة مصير العدد الكبير من الاسرى والمفقودين مع دفع بعض الدول العربية للتوسط للتهدئة ونزع فتيل التصعيد .. والرد فيما بعد بضربة قوية (.. )ارجح السيناريو الثاني  ولكن ستستغل المعارضة الاسرائيلية ايهود باراك وبنيت ماحصل للاطاحة بنتنياهو واغلاق هذا الملف على انتصار سياسي بدل هزيمة ميدانية.

 


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