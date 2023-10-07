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تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا الى كلية الآداب والعلوم التربوية

منذ ساعة واحدة
تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا الى كلية الآداب والعلوم التربوية

وطنا اليوم- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا لتصبح كلية الآداب والعلوم التربوية و ذلك بناءً على تنسيب مجلس امنائها اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث تم التعديل وفقا للتسميات السائدة في الجامعات والمعاهد الاردنية والعربية وقرارات المرجعيات العلمية المعتمدة في التخصصات التي يتم تدريسها ، تضم هذه الكلية التخصصات والبرامج العلمية التالية :
١. اللغة العربية و آدابها.
٢. اللغة الانجليزية و آدابها .
٣. اللغة الصينية و آدابها .
٤. الإرشاد النفسي .


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