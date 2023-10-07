تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا الى كلية الآداب والعلوم التربوية

وطنا اليوم- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا لتصبح كلية الآداب والعلوم التربوية و ذلك بناءً على تنسيب مجلس امنائها اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث تم التعديل وفقا للتسميات السائدة في الجامعات والمعاهد الاردنية والعربية وقرارات المرجعيات العلمية المعتمدة في التخصصات التي يتم تدريسها ، تضم هذه الكلية التخصصات والبرامج العلمية التالية :

١. اللغة العربية و آدابها.

٢. اللغة الانجليزية و آدابها .

٣. اللغة الصينية و آدابها .

٤. الإرشاد النفسي .