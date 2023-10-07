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قتلى وجرحى ورهائن اسرائيليين والفوضى تعم مدن الاحتلال

منذ 25 ثانية
قتلى وجرحى ورهائن اسرائيليين والفوضى تعم مدن الاحتلال

 

وطنا اليوم –  قُتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم السبت، في إثر الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لقتلى الاحتلال في شوارع المستوطنات من جرّاء “عملية طوفان الأقصى”.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وأكّدت مواقع أخبار إسرائيلية أنّ الاحتلال يشهد “صباحاً صعباً”، مؤكداً وقوع “رهائن في الغلاف وإصابات كثيرة”، فيما أشار مراسل القناة /12/إلى أنّ السكان “يتساءلون أين الجيش.. أين قوات الأمن.. لماذا لم يصلوا إليهم حتى الآن؟”، مضيفاً أنّهم “ببساطة خائفون من الكارثة الكبيرة التي تحصل، وهناك عدة إصابات في سديروت”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى”، وذلك “رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته”.

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ “غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم”.

 


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