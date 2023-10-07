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حماس تدعو الاردن وباقي الدول العربية لتلبية النداء

منذ ساعة واحدة
حماس تدعو الاردن وباقي الدول العربية لتلبية النداء

وطنا اليوم – دعا قائد هيئة الأركان في كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف “أبو خالد” الأردن والجزائر والمغرب ومصر وباقي الدول العربية، للتحرك وتلبية النداء.

وقال الضيف في كلمة له صباح اليوم السبت 07/10/2023 : قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية “طوفان الأقصى” واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ.

واضاف:”بدءًا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها.. اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة”.

وأضاف “العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول محمد، واعتدوا على المرابطات، وسبق وأن حذرناه من قبل”. وتابع الضيف أن “الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، واليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار، وهذا يومكم لتُفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه”.

وتابع هذا يوم الصورة الكبرى من اجل إنهاء الاحتلال.. اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها، هذا أوانها، وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته.

 


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