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عاجل – حماس تعلن تبنيها لعملية طوفان الاقصى

منذ ساعة واحدة
عاجل – حماس تعلن تبنيها لعملية طوفان الاقصى

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