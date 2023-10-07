الضيف: نعلن بدء عملية طوفان الأقصى

| المسؤول العام لكتائب القسام محمد الضيف:

“من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن”

“على الجميع متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة”

” اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها”

“آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال”

#عاجل | “القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف”:

– “الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو”

– بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال

– اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة

– آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال