الضيف: نعلن بدء عملية طوفان الأقصى

| المسؤول العام لكتائب القسام محمد الضيف:
“من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن”
“على الجميع متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة”
” اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها”
“آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال”
#عاجل | “القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف”:
– “الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو”
– بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال
– اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة
– آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال