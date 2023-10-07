اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات اسرائيلية واسرائيل تعلق الدوام

وطنا اليوم – اكثر من 150 صاروخ تم إطلاقه، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات جراء تصدي القبة الحديدية للرشقات الصاروخية.

لاحقا أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعليق الدوام في كافة المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأعلن الإعلام العبري عن أنباء أولية بوقوع إصابات في تل أبيب وعسقلان جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة.

كما أعلن الإعلام العبري، عن إصابة مبنى في عسقلان جراء صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وأكد الإعلام العبري أن تل أبيب تتعرض لصواريخ ثقيلة وبعيدة المدى من غزة.

وأعلن عن إصابة 4 مستوطنين إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان المحتلة