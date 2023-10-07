وخلفتها إحدى المجموعات الأولى من الكرومانيون التي غادرت إفريقيا أثناء انتشار البشرية  حول الأرض. جاء ذلك في بيان نشرته الخدمة الصحفية لجامعة “ساوثهامبتون” البريطانية في مجلة Science Advances.

وقال بول كارلينج الأستاذ بجامعة “ساوثهامبتون”:” كان يُعتقد على مدى أعوام أن البشر غادروا إفريقيا ودخلوا شبه الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر في وقت كان فيه منسوب المحيط العالمي أقل بكثير مما هو عليه اليوم. لقد وجدنا أدلة على أن البشرية غادرت إفريقيا في الواقع عبر “مسار شمالي”، أي عن طريق النظم البيئية البرية الغنية بالمياه”.