هذا موعد الانتخابات النيابية المتوقع

وطنا اليوم – يترقب الشارع الأردني، الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية، ليبدأ بتحديد اختياراته بناء على ميول أو قناعات.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الأربعاء الموافق الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، أشار إلى إجراء الانتخابات النيابية في إطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024.

وأضاف الخصاونة في تصريحاته خلال حواره مع الشباب في الجامعة الأردنية، “تفصلنا عن الانتخابات النيابية قرابة عام وهناك 27 حزباً صوبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة”.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق حملة توعوية عبر الرسائل النصية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117100 وعلى مدار الساعة.