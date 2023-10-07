بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هذا موعد الانتخابات النيابية المتوقع

منذ ساعة واحدة
هذا موعد الانتخابات النيابية المتوقع

وطنا اليوم –  يترقب الشارع الأردني، الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية، ليبدأ بتحديد اختياراته بناء على ميول أو قناعات.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الأربعاء الموافق الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، أشار إلى إجراء الانتخابات النيابية في إطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024.

وأضاف الخصاونة في تصريحاته خلال حواره مع الشباب في الجامعة الأردنية، “تفصلنا عن الانتخابات النيابية قرابة عام وهناك 27 حزباً صوبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة”.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق حملة توعوية عبر الرسائل النصية للاستعلام عن الدوائر الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117100 وعلى مدار الساعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:50

مجزرة الكلية الحربية في حمص … من يسيطر على محيطها؟ وكيف وقع الهجوم ؟

06:29

علماء يكتشفون في الاردن طريق نزوح إنسان الكرومانيون من إفريقيا إلى وادي الأردن

06:19

حرب تشرين: الظلم الغريب !!

06:16

صور فاضحة لمسؤولين إسرائيليين تنتشر عبر مواقع التواصل

06:09

هل كان اشرف مروان جاسوس مصري ام اسرائيلي؟ .. ولماذا اقيمت له جنازة عسكرية؟

05:58

ماقصة يوم 14 من هذا الشهر عند العالم الهولندي

05:50

عناوين جلسات الجُمعة كانت نشطة بين الصفدي القيسي ومؤخراً الدغمي وبالعكس

05:46

هذا ما قاله قائد الحرس الثوري الايراني عن تفجير الكلية الحربية في حمص

05:40

مفاجأة بشأن المعمرة العراقية «مدلولة».. ابنها يكشف التفاصيل

05:39

بالصور.. قمر صناعي “ثوري” يكشف “مناطق الحرارة بالعالم” بدقة

05:38

الخريشة: لا رجعة عن الحياة الحزبية

05:37

هذا ماكتبه مبيضين عن داودية قبل عامين

وفيات
وفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالبا