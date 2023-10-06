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بالنصوص القانونية.. وزارة العمل توضح شروط استخدام الأحداث

منذ ساعة واحدة
بالنصوص القانونية.. وزارة العمل توضح شروط استخدام الأحداث

وطنا اليوم:بينت وزارة العمل اليوم الجمعة، تعليمات وشروط استخدام وتشغيل الأحداث وفقا للمادة رقم 75 من قانون العمل الأردني.
وقالت الوزارة في مادة توعوية إن المادة 75 من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى أنه “يحظر تشغيل الحدث” أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
وفيما يلي ما نشرته وزارة العمل:
تشير المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث إلى “يحظر تشغيل الحدث”:
أ‌- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
ب‌- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.
ت‌- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ‌- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب‌- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته”


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