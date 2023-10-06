الفايز: المثلث الذهبي يمتلك تنوعا فريدا يجعله مركزا للاستثمار بصناعة الأفلام

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز في مكتبه مجموعة من ممثلي كبرى استديوهات إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمت دعوتهم من قبل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وبدعم من هيئة تنشيط السياحة بغرض تعريفهم على مواقع تصوير الأفلام في المملكة، حيث بحث الجانبان سبل آليات تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف مجالات قطاع الصناعات الإبداعية وتحديدًا صناعة الأفلام.

وأكد الفايز بحضور المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري على أهمية الاستثمار في مجال صناعة الأفلام في الأردن باعتباره من القطاعات الواعدة والقادرة على رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للأردن، خصوصاً مع النجاحات التي تحصدها الأفلام الأردنية في المهرجانات العربية والعالمية.

وأضاف الفايز أن شركة تطوير العقبة الذراع الاستثماري للسلطة قد طرحت عطاء مشروع “مركز العقبة للإنتاج الفني والإعلامي” وهو مركز متكامل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وغيره من المرافق الإبداعية التي ستخدم بشكل أفضل عدداً كبيراً من فرق الإنتاج العالمية والتي ستعمل على تصوير أعمالها الفنية في منطقة المثلث الذهبي (العقبة، البترا، رم) والذي سيعزز جاذبية الأردن كوجهة لصناعة الأفلام ومركز فني للوسائط المتعددة.

واستعرض الفايز خلال اللقاء أهم الحوافز والامتيازات التي تقدمها السلطة للمستثمرين بهدف جعل العقبة ومنطقة وادي رم مقصداً ومركزاً عالمياً للاستثمار في صناعة الأفلام، مشيراً إلى ما تمتلكه منطقة المثلث الذهبي من تنوع بصري وتضاريس صحراوية وجبلية فريدة إلى جانب البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع الواعد، منوهاً إلى أن هذه الصناعة تلقى اهتماماً ملكياً وهي جزء من رؤية التحديث الاقتصادي .

وبدوره أوضح البكري أهمية التعاون والشراكة مع سلطة العقبة الخاصة وكافة الشركاء من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للموهوبين وتمكينهم من خلال الاستثمار في طاقاتهم حتى يصبح الأردن من أهم مواقع صناعة الأفلام في العالم.

ونوه البكري أن هذه الجولة شملت زيارة لمناطق تصوير متنوعة في المملكة من ضمنها منطقة العقبة رأس المثلث الذهبي ووادي رم و البترا، حيث تعرّف الوفد على كافة المرافق الحيوية والتي تشمل موقع “مركز العقبة للانتاج الاعلامي والفني” المنوي تأسيسه في العقبة.

وعبر أعضاء الوفد الضيف عن شكرهم على حسن الاستقبال وسعادتهم بمشاهدة هذا التنوع الجغرافي والتضاريس الجميلة في الأردن الدافئ مؤكدين سعادتهم بتجربة جمال الطبيعة المتنوعة في الأردن بعيداً عن الصور والفيديوهات لا سيما شعب الأردن المضياف.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، كان قد إفتتح في ٢٦ أيلول الماضي، مجمع الاستديوهات المتخصص الأول في المملكة لصناعة الأفلام (استديوهات الأردن “أوليفوود”)