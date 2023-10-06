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الاستراتيجيات : 17.7 % من المستثمرين لمسوا تغييرًا سلبيًا حيال التحديث الاقتصادي

منذ ساعة واحدة
الاستراتيجيات : 17.7 % من المستثمرين لمسوا تغييرًا سلبيًا حيال التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:نشر منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الجمعة، “انفوجرافيك” عبر منصة “X”، يظهر فيه مسح ثقة المستثمرين ونظرة القطاع الخاص لرؤية التحديث الاقتصادي بعد مرور عام على الاطلاق.
وبحسب ما نشره المنتدى، فإن 37.8 بالمئة من العينة لمست تغييرًا إيجابيًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بينما 17.7% أجابوا بوجود تغيير سلبي، في حين 24.8 بالمئة ذكروا بعدم وجود أيّة تغييرات.
وأشار المنتدى إلى أن التغيير الإيجابي، وفق المسح، جاء في محركات رؤية التحديث الاقتصادي على النحو التالي؛ الأردن وجهة عالمية (64.5%)، الخدمات المستقبلية (50.0%)، الريادة والإبداع (38.3%)، والموارد المستدامة (33.8 %)، والصناعات عالية القيمة (29.4%)، والبيئة المستدامة (28.8%)، ونوعية الحياة (26.5%).
كما أن 76 بالمئة من المستثمرين يعتقدون بأن القطاع الخاص له دور في تحقيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة بالاستثمار في مشاريع قائمة أو جديدة وتوظيف الأردنيين وتنفيذ مشاريع الشراكة، والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات وتعهيد الخدمات الحكومية للقطاع الخاص


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