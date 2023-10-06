بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بوتين يتوعد الغرب: ردنا النووي لن يُبقي أحد

منذ ساعة واحدة
بوتين يتوعد الغرب: ردنا النووي لن يُبقي أحد

وطنا اليوم:أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.
وقال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى “فالداي” الدولي في مدينة سوتشي الروسية: “اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة”.
وأضاف أن “السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر”.

ورسم بوتين صورة للرد قائلا:
بعد أن تكتشف أنظمة المراقبة الروسية الصواريخ المتجهة نحو روسيا، سيتم إطلاق الأسلحة الروسية ذات الرؤوس الحربية النووية على الفور.. ستظهر المئات من صواريخنا في الجو، بحيث لن تترك لدى أي عدو فرصة للبقاء على قيد الحياة، وفي مختلف الاتجاهات
وشدد الرئيس الروسي أنه لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية.
وتابع: “لا أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا”.
وصرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن الدرع الصاروخي النووي الوطني، يجعل اليوم أحلام عدد من الساسة الغربيين في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، غير واقعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

وفيات الجمعة 6-10-2023

10:16

سلطنة عُمان تشترط موافقات مسبقة قبل تصدير الإرساليات الحيوانية من الآردن

10:07

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

09:33

زيمبابوى تسجل 100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بالكوليرا

09:27

موقع رديف لمركز البيانات الحكومي في حالات الكوارث

09:23

الجرائم الإلكترونية تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت

09:18

إعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة

07:43

ملاحظة مهمة .. يضعها الدعجة بين يدي معالي وزير الاوقاف …

07:38

العجلوني : 50% من الاردنيين مصابون بهذا المرض

07:31

قصة ضابط إسرائيلي وقع في الأسر المصري في حرب أكتوبر 1973

02:36

مأدبة غداء بمناسبة زفاف الدكتور علي عاقلة والدكتورة حلا النجادا في قاعات يا هلا بمدينة الحسين الرياضية للشباب

00:43

مجدداً حزب إرادة يلتقي نخبة من أبناء الأغوار الشمالية

وفيات
وفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالبا