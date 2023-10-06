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ملاحظة مهمة .. يضعها الدعجة بين يدي معالي وزير الاوقاف …

منذ 16 ثانية
ملاحظة مهمة .. يضعها الدعجة بين يدي معالي وزير الاوقاف …

وطنا اليوم –  كتب النائب السابق الدكتور هايل الدعجة عبر وطنا اليوم رسالة وضعها بين يدي وزير الاوقاف جاء فيها :

مع اعلان معاليه عن توجه الوزارة لاصدار نسخة جديدة من مصحف المملكة الاردنية الهاشمية .. فمن الملاحظ ان اخر نسخة تم اصدارها من مصحف المملكة منذ سنوات ، لا يتم استخدامها من قبل القراء والمصلين خاصة في المساجد .. كون ترتيب السور والايات وارقام الصفحات فيها ، يختلف عن الترتيب الموحد والمتشابه والمتعارف عليه في النسخ الاخرى غير الاردنية ، والتي يفضلونها لغايات القراءة والتفسير والحفظ .
لذلك فان المطلوب من وزارة الاوقاف وقبل التفكير باعداد نسخة جديدة ، ان تراعي ضرورة توحيد ارقام السور والايات والصفحات مع النسخ الاخرى ، حتى لا تبقى النسخة الجديدة من مصحف المملكة على رفوف المساجد كما هو حال النسخة الاولى .


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